Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Японцы решили выяснить, как можно повысить безопасность собак во время ДТП. Краш-тесты автомобилей для оценки их способностей максимально обеспечить безопасность человеческой жизни по время столкновений – обычное дело. Но вот чтобы проводить испытания для выяснения вариантов, как обезопасить на случай ДТП своего домашнего питомца, еще никому не приходило в голову. Компания Subaru решила привлечь к этой проблеме внимание общественности и профинансировала начальные краш-тесты, которые проведет некоммерческая организация «Центр безопасности домашних животных». В тестах будут задействованы манекены собак трех пород – терьер, колли и золотистый ретривер. На прочность и уровень обеспечения безопасности будут проверять различные приспособления (тросы, клетки, сетки, ящики и т.д.), которые должны по идее уберечь собак от столкновения с передними сиденьями, так как их эффективность при авариях неизвестна. По словам представителей «Субару» они не собираются каким-то образом заниматься повышением безопасности лучших друзей человека в своих автомобилях, но хотели бы этими тестами привлечь внимание к проблеме. Вполне возможно, это побудит официальные организации, которые занимаются безопасностью на дорогах, к дальнейшим действиям. Что происходит с собакой во время столкновения наглядно продемонстрировано на этом ролике. Источник: auto.lafa.kz