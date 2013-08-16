Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В тайской деревне задержали подозрительный автомобиль, увенчанный камерами, а его водителю учинили допрос непосредственно в присутствии статуи Будды. Жители деревни из провинции Пхрэ окружили «гугломобиль», который вел съемку для сервиса Google Street View. Задержав водителя, тайцы доставили его в храм. Там мужчину заставили поклясться на статуе Будды, что он не является правительственным агентом, и, лишь получив желанный ответ, тогда его отпустили. Дело в том, пишет Bangkok Post, что местное население выступает резко против намеченного строительства плотины в том районе, и сотрудника сервиса Google они приняли за человека, который осуществляет съемку местности именно для этой цели. Статуя Будды в данном случае выступила не столько как детектор лжи, сколь гарант неотвратимости наказания в случае неправды. Ведь у буддистов считается, что у человека, солгавшего перед образом Будды, ожидает впереди целая неделя неудач. Инцидент разрешился благополучно, и жители деревни в итоге извинились перед Google за «недопонимание», пообещав впредь быть более гостеприимными. Источник: auto.lafa.kz