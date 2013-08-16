Фото с сайта busmarket24.ru Фото с сайта busmarket24.ru 20 автобусов большой вместимости марки «JAC» куплены в кредит. Все они будут обслуживать городской маршрут №22. По словам директора ТОО «Автопарк» Куаныша  БУРАМБАЕВА, погасить кредит планируется в течение ближайших трех лет. Обслуживать маршрут по улицам города новые автобусы начнут уже завтра. А сегодня состоялась их официальная презентация. На сегодняшний день ТОО «Автопарк» обслуживает 30 регулярных маршрутов города. В автопарке заявляют, что практически ежегодно обновляют свой парк.