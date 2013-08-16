Фото: Владимир Третьяков; с сайта supcourt.kz
Председатель ассоциации "Союз юристов" ЮКО Гайдар Клышпаев на днях заявил в СМИ, что Верховный суд Казахстана действует вразрез с законодательством: после окончания льготного периода на ввоз автотранспорта таможенные органы начали рассылать гражданам, уже завезшим автомашины в страну, уведомления о доначислении пошлин. Как рассказал "Радиоточке" Гайдар Клышпаев, надзорная коллегия Верховного суда 21 ноября 2012 года, 9 января и 16 января 2013 года вынесла постановления, подтверждающие, что новый документ обратной силы не имеет и таможенные пошлины были доначислены незаконно. Однако с 20 мая 2013 года надзорная коллегия Верховного суда стала отказывать в возбуждении надзорного производства по аналогичным жалобам.
"С государственными органами физическим лицам бороться очень сложно, в государственных органах начали прикрываться бюджетом, но это никакой не бюджет, это деньги, которые еще находятся в собственности граждан, и эти деньги у граждан практически хотят отобрать. К сожалению, все суды в нашей области мы проиграли, только в Шымкенте пострадало около двухсот человек, после чего я отправил надзорную жалобу в Верховный суд. 21 ноября 2012 года по делу Игнатюк было надзорное производство, рассмотрели дело 5 судей, в том числе и председатель надзорной коллегии Верховного суда Абдыкадыров. Департаменту таможенного контроля отказали в иске, вопрос решился в пользу Игнатюк. Было обозначено, что истец применил не подлежащий применению нормативно-правовой акт, то есть "Соглашение о таможенных пошлинах". 9 января 2013 была подана точно такая же жалоба и вынесено точно такое же решение в пользу гражданина, купившего машину по льготам, то есть установлен факт неправомерного применения. Тем не менее в третий раз, 16 мая, по аналогичной надзорной жалобе гражданина Шаходжаева 3 из 5 судей отказывают в возбуждении дела. Кроме того, когда после этого решения мы подали жалобу на председателя надзорной коллегии Абдыкадырова, эта жалоба на рассмотрение была передана ему самому. Как может человек вынести правомерное решение в отношении себя самого? В этом всем мы и усматриваем двойственность законности: даже Верховный суд действует вразрез с законодательством Казахстана. Мы намерены разрешить эту проблему", - рассказал в интервью "Радиоточке" председатель ассоциации "Союз юристов" ЮКО Гайдар Клышпаев.
"Радиоточка" обратилась за комментариями в пресс-службу Верховного суда и получила следующий ответ: "Верховным судом Республики Казахстан проанализирована ситуация относительно судебной практики рассмотрения споров о доначислении таможенных пошлин и налогов за легковые автомобили, ввозимые физическими лицами на территорию Республики Казахстан в льготном порядке. В период 2012-2013 гг. судьями надзорной коллегии Верховного суда рассмотрено порядка 300 ходатайств о пересмотре судебных актов, связанных с оспариванием действий и решений таможенных органов, в том числе и по вышеуказанной категории споров. Принимая решение об удовлетворении либо отклонении ходатайств, судьи надзорной коллегии основывались на обстоятельствах каждого дела и доказательствах, представленных сторонами по конкретному спору. Останавливаясь на отдельных судебных актах, затрагиваемых в пресс-релизе южно-казахстанских юристов, необходимо отметить, что решения об отмене доначислений таможенных платежей и сборов принимались надзорной коллегией Верховного суда при наличии достаточных доказательств, подтверждающих год выпуска автомашин, позволяющий применить льготный порядок исчисления пошлин. При отсутствии надлежащих документов и невозможности опровержения правильности позиции таможенных органов суды отказывают в удовлетворении заявлений декларантов, что согласуется с принципами гражданского процессуального законодательства. При изложенных обстоятельствах утверждения о намеренном нарушении Верховным судом норм материального права являются несостоятельными", - говорится в официальном ответе пресс-службы Верховного суда Казахстана.
Автомобилисты, проигравшие в Верховном суде, будут вынуждены заплатить государству различные суммы - от полутора до шести миллионов тенге, иногда эта сумма даже превышает стоимость автомобиля, указанную в договоре купли-продажи.
"Машина нам обошлась на тот момент, когда мы ее перевозили, в 3 тысячи долларов. А штраф начислили в размере 13 тысяч. Сначала нам растаможили автомобиль, а через два года неожиданно прислали повестку, что у нас долг, что автомобиль по vin-коду не соответствует льготам. У нас была Mazda 2001 года, а они нам говорят, что 1999 года, поэтому ей свыше 10 лет, и мы не подпадаем под постановление, где были предусмотрены льготные исчисления таможенных пошлин, и поэтому мы должны заплатить сверху. Тогда мы спросили в суде, почему нам об этом не сообщили сразу на таможне, мы бы отвезли ее обратно. Ответили, что базы не было по проверке данных кодов. Если тогда у специальных учреждений базы не было, откуда она может быть у простого населения? Я уже на суде готов был им отдать эту машину, цены на авторынке стали подниматься, сейчас мою машину можно за 5 тысяч продать, пусть лучше забирают ее в свой бюджет, чем платить такой штраф. Еще мы услышали на суде от таможенной комиссии по поводу всей этой ситуации, что нарушаем экономическую безопасность страны своими действиями: взяли у государства в долг и не возвращаем. Это мы нарушаем? Ничего мы не добились в своем областном суде, поэтому и пришлось выйти на Верховный суд. Самое обидное, что по Южно-Казахстанской области такие дела, как у нас, - проигрышные, а по Западно-Казахстанской люди с такой же проблемой выигрывают", - рассказал "Радиоточке" один из пострадавших автовладельцев, пожелавший остаться инкогнито.
Дмитрий Беляков, Галина Бреднева
