Английский язык будут изучать с первого класса

Об этом сегодня на августовском совещании в ЗКО рассказала представитель МОН Жаныл ЖОНТАЕВА. В здании Каздрамтеатра сегодня прошло традиционное августовское совещание, на котором о ситуации с образованием в области рассказал и.о. акима области Серик ШАПКЕНОВ. - Охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольным образованием составляет 95,3% , - рассказал Серик ШАПКЕНОВ. - Но есть еще нерешенные вопросы. В городе всего 5 частных детских садов. По словам и.о. акима области, за последние годы в области было построено 9 школ. В этом году планируется сдать еще две школы в Жанибекском и Акжайыкском районах, а также новую школу на 600 мест в микрорайоне «Жана Орда». Об обеспеченности детей дошкольным образованием в ЗКО и о продлении программы «Болашак» рассказала представитель министерства образования и науки Жаныл ЖОНТАЕВА. - За 3,5 года программа «Болашак» дала возможность увеличения охвата детей дошкольным образованием, - рассказала Жаныл ЖОНТАЕВА. - До введения программы охват детей по республике составлял 36,2%. Сейчас проблемными остаются Алматы, ЮКО и Астана. По словам представителя МОН, на 1 июля в очереди в детские сады республики стоят 410 561 ребенок, всего в стране 8 729 дошкольных учреждений. 7402 средние школы насчитывается в Казахстане на сегодняшний день, 200 из них были построены за последние 2 года. Еще 189 школ в республике находятся в аварийном состоянии. 9 из них в ЗКО. 92 школы в Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях до сих пор работают в три смены. Также в стране завершается подготовка нормативной базы на переход на 12-летнее образование, которое запланировано на 2015-2016 годы. - В 2013-2014 учебный год начнется изучение английского языка с первого класса, - заявила ЖОНТАЕВА. - Изучение информатики переносится с 7-го класса на 5-ые. Кстати, Западно-Казахстанская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей считается лучшей среди 115 подобных специализированных школ.