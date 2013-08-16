Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz По мнению Министерства экономики и бюджетного планирования РК повышение цен на топливо (~10%), которое произойдет при перекладывании бремени, увеличит инфляционные процессы на 0,1%. «В США транспортный налог основан по «экологичной» схеме, то есть налог включен в стоимость топлива. На сегодняшний день, учитывая экономическое состояние, уровень ВВП на душу населения в 12 тыс. долларов в сравнении с США, где ВВП составляет 50 тыс. долларов, такой опыт для Казахстана неприемлем. Поскольку за 2012 год в бюджет от налога на транспортные средства поступило порядка 27 млрд. тенге, потреблено 4 млрд. литров топлива и с учетом ожидаемого повышения, в целом при переносе на 1 литр бензина необходимо будет увеличить стоимость бензина на 8,35 тенге», - говорится в ответе на письменный запрос агентства КазТАГ. В этом случае, считают в министерстве, налоговое бремя коснется всех граждан РК и создаст мультипликативный эффект увеличения инфляционных процессов на 0,1%, что, в свою очередь, приведет к росту цен. В министерстве экономики напомнили, что в действующей редакции Налогового кодекса следующие ставки налогов для автомобилей с объемом двигателя от 3001 до 4000 куб. см составляет 15 МРП ( 25 926 тенге) , в то время как с двигателем свыше 4 тыс. куб. см - 117 МРП (202 527 тенге). «Как видно, существует огромный дисбаланс в системе налогообложения в 10 раз между автомобилями, которые нельзя отнести к автомобилям эконом-класса с низким расходом топлива, с автомобилями большего объема. В связи с этим, с целью обеспечения более плавного роста нагрузки в зависимости от объема двигателя и соблюдения принципа «чем больше загрязняешь, тем больше платишь», пересмотрены ставки в сторону увеличения налога на транспортные средства для автомобилей с объемом двигателя в диапазоне свыше 3 тыс. до 4 тыс. куб. см», - отметили в министерстве. Автомобилисты Казахстана, пока поправки еще не приняты, решили высказать свою волю и обратились к президенту страны. Сбор подписей против новых поправок проводится он-лайн. Источник: auto.lafa.kz