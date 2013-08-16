В Атырау перевернулась инкассаторская машина

Примерно около полудня в одной из центральных улиц Атырау перевернулась инкассаторская машина, передает корреспондент портала "Мой город". ЧП произошло на перекрестке улиц Уалиханова и Азаттык возле здания компании NCOC. Водитель автомашины марки "Ford Ranger" допустил опрокидывание. По словам очевидцев, жертв и пострадавших нет. По словам пресс-секретаря областного ДВД Гульназиры МУХТАРОВОЙ, подробности произошедшего ДТП выясняются. Уже известно, что машина является инкассаторской. Подробности произошедшего последуют. Фото предоставлено очевидцами ЧП Нуржаном Оразом и Владимиром Найденовым