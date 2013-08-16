Фото с сайта www.avestnik.kz Фото с сайта www.avestnik.kz Шоу-фестиваль туристической и авторской песни пройдет с пятницы по воскресенье на пляже Актюбинского водохранилища. Заезд участников начался сегодня, официальное открытие состоится 17 августа в 19 часов. - Желающие участвовать в фестивале актюбинцы могут добраться до места на специальных автобусах, которые курсируют каждые два часа от Центрального стадиона до Актюбинского водохранилища. Проезд в нем бесплатный, - сообщила руководитель отдела туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жайна НУРШИНА. В программе праздника более 50 различных мероприятий - от выставки ретромашин до конкурса строителей замков из песка и показательных выступлений бодибилдеров. Ожидается приезд бардов из Алматы Байконура, Орска, Новотроицка и Оренбурга.    