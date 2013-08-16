Фото с сайта bnews.kz Фото с сайта bnews.kz Режиссером и ведущим конкурса красоты и талантов, который прошел в Уральске, оказался судимый за педофилию в России Дмитрий Еретенко-Петраковский, передает корреспондент BNews.kz Конкурс красоты и талантов под названием «Лицо моего города» прошло в ДК Молодежи. Многие уральцы узнали в ведущем конкурса сына известного в Уральске шоумена Феликса Петраковского, который отбывал наказание в России за распространение детской порнографии. Конкурс «Лицо моего города» проходит в разных городах Казахстана. Он уже состоялся в Усть-Каменогорске и в Костанае, а в начале июля его организаторы и режиссёр Дмитрий Еретенко приехали в Уральск. Они провели фотопробы юных уралочек, и начали готовить их к конкурсу. Дмитрий Петраковский в 2006 году был осуждён в России за распространение детской порнографии. Как сообщали тогда российские журналисты, Дмитрия Петраковского задержали в тот момент, когда он привёз богатому клиенту на выбор четырёх девочек в возрасте от 7 до 13 лет. «Дмитрий Петраковский предлагал девочкам сфотографироваться обнаженными, а затем понуждал их к действиям сексуального характера, которые фиксировал на фото-, видеоаппаратуру и отправлял заказчикам в Москву. Через Москву информация о юных нижегородских моделях уходила на зарегистрированные за границей русскоязычные порносайты, где можно было не только посмотреть откровенные фото, но и заказать конкретного ребенка для секс-услуг в России. С потенциальными клиентами Дмитрий Петраковский общался по электронной почте, по которой направлял прайс-лист с перечнем услуг, в их число входило и лишение девственности. Одним из таких заказчиков в рамках оперативной комбинации выступил сотрудник милиции. В начале декабря 2004 года Дмитрия Петраковского задержали на Московском вокзале: на вечернем поезде он планировал выехать в столицу на очередные «показы» с двумя девочками», - так об этом громком деле писали корреспонденты газеты «Коммерсантъ». Сам Дмитрий утверждает, что намеренно приехал в Уральск и вышел на сцену, понимая, что его обязательно узнают. «Отбыв пять с лишним лет за решеткой, я вновь принял решение вернуться в шоу-бизнес, так как считаю, что эта работа для меня. Я намеренно вышел в Уральске на сцену, подозревая, что меня могут узнать, несмотря на то, что я сменил фамилию, позаимствовав ее у жены. Но поймите, я не скрываюсь, потому что хочу обелить свое имя, восстановить репутацию, нельзя же на человеке, который один раз оступился, ставить крест на всю его оставшуюся жизнь. Ни в Усть-Каменогорске, ни в Костанае, где мы проводили конкурсы красоты, ко мне не было никаких нареканий, и в Уральске все прошло без эксцессов», - заявил Дмитрий Еретенко. Из Уральска организаторы и режиссёр конкурса отправятся в следующий город Казахстана. Предположительно, это будет Павлодар. Bnews.kz  