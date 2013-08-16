По данным пресс-службы финансовой полиции ЗКО (ДБЭКП), еще в июне нынешнего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий финполовцы на трассе Уральск-Самара задержали автомашину, которая направлялась в Россию. В автомашине силовики обнаружили партию алкогольной продукции, а именно 1438 бутылок с поддельными учетно-контрольными марками, производителем которого, как выяснилось, является ТОО «Тұтынушы» г.Шымкент. В рамках расследования этого уголовного дела финполовцы установили, что 8 августа со ст.Шымкент на станцию Уральск прибыл вагон с 15 наименованиями водки в общем количестве 22 212 бутылок. Обнаруженные спиртные напитки производились также в ТОО «Тұтынушы» г.Шымкент. При этом данный груз в Уральск был отправлен под видом «напитки газированные, фруктовые, ягодные». В настоящее время проводится судебно-техническая экспертиза по установлению подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, наклеенных на изъятой алкогольной продукции. По данным фактам возбуждено уголовные дела по части 2 статьи 208 УК РК – «Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора, подделка и использование марок акцизного сбора».