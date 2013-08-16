Изображение: @YRP Изображение: @YRP Канадский механик Сунитх Бахератхан (Sunith Baheerathan) был уволен с работы после того, как полиция ретвитнула его твит о наркотиках, пишет The Toronto Star. Случай произошел в Большом Торонто 13 августа. На данный момент Твиттер Бахератхана (@Sunith_DB8R) уже удален из соцсети. Полиция обратила внимание на твит механика случайно, пишет The Mirror. В одном из предыдущих сообщений, никак не связанных с наркотиками, он указал аккаунт полиции муниципалитета Йорка (входит в состав Большого Торонто в провинции Онтарио). Этот факт заставил полицейских заглянуть на страницу самого Бахератхана, где им бросилось в глаза сообщение о наркотиках. Как выяснилось, Бахератхан опубликовал в своем аккаунте в Твиттере сообщение, в котором спрашивал, нет ли поблизости торговцев марихуаной, готовых привезти ему на рабочее место «косяк». Более того, блогер опубликовал координаты магазина, в котором работал. В полиции подошли к просьбе механика с юмором, ретвитнули его сообщение и добавили от себя «Круто! А можно мы тоже придем?». В итоге комментарий полицейских распространился в Сети, его ретвитнули еще более 2,7 тысячи раз за первые сутки. Стражи порядка между тем связались с работодателем Сунитха Бахератхана и через несколько часов механик написал в Твиттере, что его уволили. Начальник Бахератхана поблагодарил полицию в своем аккаунте и также подтвердил, что «все улажено». Источник: lenta.ru