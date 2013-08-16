Сирийские хакеры атаковали сайты CNN и Time
Изображение: @Official_SEA16 / Twitter Хакеры из «Сирийской электронной армии» (SEA) объявили о взломе сайтов телеканала CNN и журнала Time. Заявление сирийской хакерской группировки было опубликовано 15 августа в Twitter. В свою очередь, издания объяснили неполадки в работе сайтов взломом внешнего сервиса. Согласно заявлению SEA, хакерам удалось взломать внешний сервис Outbrain, который использовался как для сайта CNN и Time, так и для The Washington Post, о взломе которого сообщалось ранее. В результате на некоторых страницах сайтов американских изданий была установлена автоматическая переадресация на сайт сирийской группировки. В Outbrain подтвердили факт взлома и заявили, что работа сервиса была приостановлена, как только стало известно об атаке. В то же время в CNN заявили, что хакерам не удалось взломать сайт издания. Комментируя ситуацию BBC News, представитель телеканала сообщил, что угроза возникла из-за плагина на сайте CNNi.com, однако проблема была быстро обнаружена, а вредоносный плагин отключен. В Time также сообщили, что хакерская атака не затронула непосредственно сайт журнала: хакеры использовали модули, размещенные на сайте, но подконтрольные Outbrain. Руководство The Washington Post, в свою очередь, опровергло сделанное ранее заявление о взломе сайтов, объяснив возникшие неполадки нарушением работы Outbrain. Издание также сообщило, что хакерам из SEA удалось взломать аккаунт в Twitter одного из сотрудников редакции. Хакерская группировка «Сирийская электронная армия» выступает в поддержку президента Сирии Башара Асада, заявляя, что сейчас идет мировая война против Сирии. Хакеры объявили своей целью распространение этой позиции, однако, получая доступ к крупным ресурсам, в большинстве случаев ограничиваются рекламой собственного движения или публикуют сообщения, не связанные с Сирией. Источник: lenta.ru