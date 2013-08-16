В китайском зоопарке вместо льва показывали собаку
Фото: china.org.cn В зоопарке китайского города Лохэ посетителям под видом льва показывали собаку, сообщает UPI. В частности, на подмену обратила внимание женщина, пришедшая в зоопарк с сыном. Она хотела продемонстрировать ребенку звуки, которые издает лев. Однако находившееся в клетке с табличкой «Африканский лев» животное внезапно залаяло. Выяснилось, что на самом деле за решеткой сидит тибетский мастиф. Сотрудники зоопарка заменили и некоторых других животных. В вольере, предназначенном для леопарда, находилась лиса, а в волчьей клетке — собака. При этом сотрудники зоопарка утверждают, что лев у них все же имеется, просто в настоящее время его переправили в другое учреждение для спаривания и производства потомства. По словам посетительницы зоопарка, пришедшей посмотреть на животных с сыном, теперь она чувствует себя обманутой. За собственный взрослый билет ей пришлось заплатить 15 юаней (около 2,5 доллара США). Цена детского билета не уточняется. Источник: lenta.ru