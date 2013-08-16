На городских улицах нефтяной столицы можно встретить не только попрошаек, но и бомжей, исполняющих приватные танцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

На днях один из очевидцев разместил на Youtubе видеоролик, на котором запечатлен приватный танец, исполняемый местным бомжем на территории Драмтеатра им. Махамбета. При этом, видно, что музыка, под которую двигается "танцор", меняется с неимоверной частотой, видимо, клиенты не спешили расставаться с талантливым попрошайкой. Как рассказал корреспонденту портала, на сегодня в их учреждении содержится 27 бомжей, из них 4 женщины. Самому молодому обитателю – 21 год, самому старшему - 77. - Утром в 8 часов утра они покидают Центр под расписку до вечера - кто-то на работу, кто попрошайничать, вечером приходят снова. В основном все без документов. Кроме этого, к нам приходят ночевать еще 4 бомжа, утром они также уходят. Но есть и такие, кто живет здесь постоянно. Пока же документы восстанавливаются, местные бомжи, видимо, не только попрошайничают, но и проявляют свои многочисленные таланты, - рассказал Омиржан ЖУМАНИЯЗОВ. Напомним, что в Центре человек без определенного места жительства может находиться до 3 месяцев. Здесь ему восстанавливают документы, трудоустраивают, инвалидов переселяют в Дом престарелых и инвалидов. Сюда не принимают больных туберкулезом, с ВИЧ, алкоголиков и наркоманов.