Фото: Mike Blake / Reuters Полиция в Новой Зеландии обнаружила женщину, которая в полусонном состоянии проехала за рулем около 300 километров. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает 14 августа The Telegraph. Женщину, имя которой не сообщается, нашли спящей за рулем своего автомобиля в прибрежном городе Маунт-Маунгануи (Mount Maunganui). Машина находилась на парковке дома, в котором ранее проживала женщина. Сама она не смогла вспомнить, как совершила поездку из Гамильтона в ночь на 14 августа. Найти женщину помогла информация о местоположении ее сотового телефона. Полицейские также определили, что, находясь за рулем, она отправляла SMS-сообщения. Адресаты сообщений рассказали International Business Times, что женщина находилась в сонном состоянии, когда писала их. «Мы попросили суд в срочном порядке лишить ее прав и обязать пройти медицинское освидетельствование, чтобы определить, может ли она управлять автомобилем», — рассказал в интервью изданию старший сержант Дэйв Литтон (Dave Litton). Поводом к розыску автомобиля стало сообщение одного из знакомых женщины, который рассказал службе спасения, что она страдает расстройством сна и села за руль, приняв снотворное. Звонивший также сообщил, что 10 месяцев назад женщину уже обнаруживали спящей за рулем. Источник: lenta.ru