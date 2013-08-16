На берегу Урала незаконно добывали ПГС

Факт добычи песчано-гравийной смеси выявила прокуратура в Бурлинском районе ЗКО вблизи поселка Облавка. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе областной прокуратуры. По данным пресс-службы, ТОО «Аксайбизнесстрой» добывала песок с русла реки Урал без соответствующего разрешения. При этом сотрудники товарищества место добычи загородили добытым песком. Прокуратура установила, что незаконно добыто около 4 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Окружающей среде причинен «значительный ущерб», сообщает пресс-служба. В данный момент районные прокуроры проводят доследственную проверку, а рыбной инспекций по ЗКО поручено установить ущерб причиненный ихтиофауне реки Урал. Фото и видео предоставлено прокуратурой ЗКО