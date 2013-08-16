ТОП 20 крупнейших строительных объектов, введенных в эксплуатацию в первом полугодии 2013 года За полгода в Казахстане построено нежилых объектов на 306 миллиардов тенге. Самые дорогие объекты – нефтяные скважины. В Актюбинской области за полугодие их построили почти на 36 миллиардов тенге, в Мангистауской области - на 27 миллиардов тенге. Среди социальных объектов, введенных в эксплуатацию в первом полугодии, самый дорогой - мечеть в Астане. Стоимость объекта по акту приемки – 12,7 миллиардов тенге.