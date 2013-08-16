Фото express-k Фото express-k Критики и апологеты "рестайлинга" пенсионной системы продолжают пикироваться. Вокруг судьбы народных сбережений звучит много ахов и вздохов. Ответ чемберленам вчера на своей страничке в Twitter дал вице-министр финансов Руслан Даленов. Пенсионный пирог на раздаче – частные НПФ должны отрезать от себя лакомый финансовый кусок в пользу Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Руслан Даленов уверил вкладчиков, что они ничего не потеряют, а только выиграют, поскольку при ЕНПФ сократятся издержки. По его словам, 11 пенсионных фондов, управляя 3 трлн тенге сбережений работающих казахстанцев, только за 2012 год потратили на свои адмрасходы 21,6 млрд тенге. Чтобы почувствовать разницу, вице-министр предложил сравнить: в Национальном фонде с активами 10 трлн тенге аппарат расходует на свои нужды 5,7 млрд тенге. Однако с такими хорошими аппетитами ни один фонд не может похвастать, что обеспечил своим клиентам завидные дивиденды. Отговорки насчет скромной доходности имеющихся финансовых инструментов тут ни при чем. Руслан Даленов назвал ложью тот факт, что накопительные пенсионные фонды заставляют приобретать государственные ценные бумаги. – Требуется 20%, а они сами купили 50%, – сообщил он. – У накопительных пенсионных фондов 20 млрд долларов, из них 10 млрд вложили в государственные ценные бумаги.Другой миф, что конкуренция между НПФ гарантирует вкладчикам прибыль. Как уточнил вице-министр, доходность обеспечивают сложные инструменты и укрупнение фондов, а не переманивание клиентов красочными буклетами.По большому счету всех и каждого волнует сохранность денег, чтобы не остаться на старости лет без копейки. То, что государство конфискует сбережения, Руслан Даленов тоже считает наветами. – Накопления – собственность людей и не переходят к государству, – заявил он. – И сейчас – не собственность накопительных пенсионных фондов. Светлана АБДРАШИТОВА, Астана Источник: express-k