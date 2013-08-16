  фото с сайта dialog.kz фото с сайта dialog.kz Аналитическая группа «Саясат-Monitoring» оценила эффективность казахстанских акимов в июле. Так, согласно опросу политологов, общественных деятелей, блогеров и журналистов, в нынешнем рейтинге первое место занял столичный аким Имангали Тасмагамбетов, обойдя при этом на одну позицию акима Алматы Ахметжана Есимова. Как отметили эксперты, лидирующую позицию Тасмагамбетову помогло занять максимально эффективное использование возможностей, связанных с юбилеем Астаны. Что касается второго места  - авторитет акима Алматы Есимова, как считают аналитики, не испортил даже взрыв бензовоза. "Видимо, зима научила команду Есимова оперативно реагировать на различного рода ЧП",- делают вывод эксперты. Третью строчку рейтинга эксперты отдали Крымбеку Кушербаеву. Указав на отсутствие должного внимания со стороны правительства к аварии «Протона» и проблемам «Байконура», глава Кызылординской области продемонстрировал свое особое положение в корпусе акимов. Аким Южно-Казахстанской области Аскар Мырзахметов, хоть и потерял одну позицию, но сохранил место в группе лидеров. Он занял 4 место. Занимающий пятую строчку аким Восточно-Казахстанской области Бердибек Сапарбаев  провел Форум межрегионального сотрудничества, отчитался перед областным маслихатом, а также отметился по теме благоустройства областного центра. Серия кадровых перестановок, обернулась для акима Сапарбаева очередными обвинениями в продвижении своих земляков.
Место Персона Регион Влият-ть, полит. статус Перспективность для роста или дальнейшего перемещ. Индекс информ. активности Уровень крит. оценок Сумма
1. Имангали Тасмагамбетов Астана 4,9 4,5 3,5 -1,5 11,4
2. Ахметжан Есимов Алматы 5 4,5 4 -2,2 11,3
3. Крымбек Кушербаев Кызылординская область 4,8 4 4,4 -2,3 10,9
4. Аскар Мырзахметов ЮКО 4,4 4 3,8 -2 10,2
5. Бердибек Сапарбаев ВКО 4,6 4,2 3,2 -2,4 9,6
6. Бактыкожа Измухамбетов Атырауская область 4,5 3,9 3 -2 9,4
7. Бауржан Абдишев Карагандинская область 4 4,1 3,1 -2 9,2
8. Канат Бозумбаев Жамбылская область 3,9 4,3 3 -2,1 9,1
9. Ансар Мусаханов Алматинская область 3,8 3,7 2,8 -1,9 8,4
10. Ерлан Арын Павлодарская область 3,5 3,6 3,1 -2 8,2
11. Алик Айдарбаев Мангистауская область 3,9 4 2,6 -2,4 8,1
12. Нуралы Садуакасов Костанайская область 3,7 3,5 2,8 -2,1 7,9
13. Самат Ескендиров СКО 3,3 3 3 -2 7,3
14. Нурлан Ногаев ЗКО 3,2 4 3 -3 7,2
15. Косман Айтмухамбетов Акмолинская область 2,9 3 2,9 -1,9 6,9
16. Архимед Мухамбетов Актюбинская область 3 2,2 2,5 -2,5 5,2
Напомним, что в прошлом месяце в рейтинге эффективности акимов глава Алматы занимал первое место. Источник: today.kz