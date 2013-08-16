фото с сайта thenews.kz фото с сайта thenews.kz В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область министр охраны окружающей среды РК Нурлан Каппаров выразил неудовлетворение результатами и темпами работ по обеззараживанию территории, сообщает primeminister.kz. В городе Байконур Каппаров провел выездное совещание с участием акима Кызылординской области Кырымбека Кушербаева, руководителей Роскосмоса, представителей центральных и местных исполнительных органов. С докладами о ходе совместного проведения казахстанскими и российскими специалистами детоксикации почв, загрязненных гептилом, выступили Начальник управления Федерального космического агентства на космодроме «Байконур» Анатолий Белоконь, Директор РГП «НИЦ Ғарыш экология» Национального космического агентства РК Жайлаубай Жубатов. При этом Каппаров выразил неудовлетворение результатами и темпами работ по обеззараживанию территории. Он отметил, что необходимо ускорить переговоры по вопросу действия требований экологического кодекса Казахстана на Байконуре. Представитель Роскосмоса попросил для завершения детоксикации территории 15 дней. В ходе заседания администрацией Кызылординской области внесено предложение о проведении конференции по проблемам, связанным с запусками ракет-носителей «Протон-М». Каппаров поддержал данную инициативу и пригласил представителей Роскосмоса принять участие. Источник: today.kz