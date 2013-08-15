В Уральске «ЗиЛ» снес ограждения на «омеговском» мосту

ЧП произошло сегодня, 15 августа, примерно в 19.30 по местному времени. Машина, груженная арбузами, не смогла подняться на возвышенность моста и скатилась вниз. «Зил» ехала в сторону завода «Омега» в час пик. Свидетелями ЧП стали сотни уральцев, которые в это время возвращались домой. - Мы ехали в сторону улицы Шолохова, и видели, что «ЗиЛ» катится вниз, как вдруг в нашу сторону подбросило куски металлического ограждения. Мы были вынуждены остановиться на мосту, - рассказали молодые люди из серебристого «Ниссана», которых допрашивала полиция. За рулем «ЗиЛа» находился молодой парень с виду лет 20-ти. От комментариев он отказался. Его пассажиры рассказали, что везли арбузы, но машина не смогла подняться вверх и начала катиться вниз. Прежде чем остановиться, «ЗиЛ» протаранил примерно 40-50 метров металлического ограждения моста и снес фонарный столб. На место стянулись экстренные службы города, в том числе ДЭП, на чьем балансе находятся ограждения. А за фонарным освещением приехало обслуживающее его предприятие «Жайык жарыгы». - Ущерб еще не считали, сейчас наши специалисты будут этим заниматься, - сообщил порталу «Мой ГОРОД» приехавший на место ЧП директор МГК «ДЭП» Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ. – Это еще хорошо, что обошлось без человеческих жертв. На мой взгляд, здесь элементарное несоблюдение норм перевозки груза. Похоже, машина просто перегружена. Специалисты на месте отметили, что фонарное освещение стоит как минимум 150 тысяч тенге. К слову, все обстоятельства дела будут выяснять дознаватели, а машину-виновницу полиция препроводила на штрафную стоянку. Фото Серика НИХОВА Медет МЕДРЕСОВ