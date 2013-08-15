Фото autoclub-zaz.ru Фото autoclub-zaz.ru Эксперимент по объединению подразделений дорожной и патрульной полиции добрался до Актюбинской области. - С 12 августа сотрудники дорожной полиции откомандированы в состав батальона патрульной полиции, а стражи порядка патрульной службы в ряды дорожных полицейских, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ардагер УАЙДИН. По его словам, первые дни работы универсальных полицейских уже показывают положительные результаты. - В частности увеличилась плотность нарядов, соответственно, и оперативность реагирования на нарушения общественного порядка. Возросло выявление административных правонарушений за мелкое хулиганство и нарушении антиалкогольного законодательства. Повысилась эффективность пресечения нарушений ПДД, - сказал УАЙДИН. В областном ДВД намерены вести постоянный мониторинг за результатами  эксперимента, что позволит решить все возникающие организационные вопросы при переходе к полному объединению патрульной и дорожной полиции, надеются в ведомстве. Напомним, эксперимент начался ещё в 2012 году в Павлодарской и Жамбылской областях. А весной текущего года руководство МВД РК одобрило объединение административной и дорожной полиции. Ожидается, что полное объединение патрульной и дорожной полиции произойдёт 1 октября этого года.