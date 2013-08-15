Уральский предприниматель заказал себе плавучую дачу

Известный в Уральске бизнесмен Николай СИРОТИН заказал себе теплоход на местном предприятии. В транспортной инспекции не знали, как регистрировать новое водное судно, в результате оно попало в перечень как «плавучая дача». Размер плавучей дачи 6х14 метров. Судно было спроектировано и собрано здесь в Уральске на одной из частных фирм города. Удовольствие обошлось Николаю СИРОТИНУ в 80 тысяч долларов. Дороже всего обошлись моторы «Ямаха». - Российские не стал брать, потому что они очень шумные. А эти при 150 л.с. работают тихо, - рассказал он. – Но, честно говоря, никто не верил, что у меня получится построить теплоход. Но я всегда знал: надо верить в мечту. И любить Урал, разумеется. Плавучая дача развивает скорость до 15 километров в час. Здесь есть все для комфортного отдыха – мягкая мебель, кондиционер, холодильник, и даже мангал с самоваром. Рулит судном сам Николай СИРОТИН. Несколько лет назад он получит в транспортной инспекции права на вождение водным транспортным средством. - Сначала рисовал, в Интернете смотрел подходящие проекты. Урал мелеет быстро и в большинстве мест у нас 70-60 сантиметров доходят перекаты. Обыкновенные стандартные судна не проходят, катера тоже стоят. Даже во многих местах моторная лодка с трудом проезжает. А у нас всего 30 сантиметров посадка, поэтому мы можем подойти к обычному песку, к любому берегу подходим, - объяснил предприниматель свой проект. Главный специалист отдела контроля на водном транспорте Межрегиональной инспекции транспортного контроля «Батыс» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям Кайрат САТАЕВ рассказал порту «Мой ГОРОД», что маломерные суда сейчас очень популярны в регионе. На сегодняшний день в области зарегистрировано 400 самоходных судов, 550 гребневых лодок, 41 гидроцикл и 88 речных судов. - Но многие из судовладельцев, которые зарегистрировали свои маломерные судна еще в девяностых годах, забывают о том, что необходимо вовремя оплачивать налог, - заметил главный специалист. фото и видео Серика НИХОВА Анэль КАЙНЕДЕНОВА