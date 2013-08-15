ментДорожные полицейские провели рейд по использованию должностными лицами служебного автотранспорта в нерабочее время и внеслужебных целях, сообщил корреспондент портала "Мой ГОРОД". Проверка началась с центрального рынка, где чаще всего с утра и в обеденное время можно увидеть немало служебных машин. Здесь полицейские проверяли практически каждую служебную машину. Объяснения водителей были похожи друг на друга: «просто притормозили» или «проезжали мимо». – Мероприятие проводится совместно с ассоциацией водителей и НДП «Нур Отан», – рассказал инспектор по профилактике правонарушений УДП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. – В ходе акции каждый гражданин может зафиксировать факт использования должностными лицами служебного автотранспорта в нерабочее время, в праздничные дни во внеслужебных целях и направить информацию по электронным адресам vk.com/udp_zko, [email protected]. Все поступившие от граждан сообщения передадут в органы финансовой полиции. После проведенной проверки в отношении чиновников будут приниматься процессуальные решения. За 40 минут рейда были выявлены два служебных автотранспорта. В первом случае, водитель ЖКХ проезжал по улице и не был пристегнут ремнем безопасности, а в другом водитель припарковал транспорт в неположенном месте. На обоих водителей составили  протокол за нарушение ПДД. Их ждет штраф в размере 5 МРП. По словам и.о.начальника УДП Талгата АХАЕВА, за семь месяцев этого года на дорогах области произошло восемь ДТП с участием авто с государственными номерами. Девять водителей служебных машин задержаны за управление в нетрезвом состоянии. Сначала года в ЗКО зарегистрировано 285 ДТП, в которых погибли 43 человека и 366 получили травмы. По сравнению с прошлым годом по ДТП идет рост на 39,7%.