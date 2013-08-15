Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ спел для молодежи под гитару

Аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ пообщался с молодежью в неформальной обстановке - сыграл в футбол и даже спел песню под гитару, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Неформальное общение главы региона прошло накануне на спортивной площадке средней школы №19 г. Атырау. Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ решил лично принять участие в награждении победителей по футболу среди дворовых команд области. Сегодня их создано уже 16, в том числе 5 - в пригородных поселках. К слову, победителем по мини-футболу оказалась команда из пригородного микрорайона "Сарыкамыс". После церемонии награждения руководитель региона вышел на поле и попытался забить гол в ворота. На память о празднике ребята подарили акиму гитару, на которой глава региона сыграл и даже спел песню.