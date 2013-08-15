emil1Болельщики "Актобе" собирают группу в красно-белых цветах. Они готовятся снять ролик в поддержку избитого футболиста Эмиля КЕНЖИСАРИЕВА. Ролик, который потом возможно будет показан перед матчем на стадионе, будет сниматься 20 августа возле центрального стадиона. - Всех, кто хочет поучаствовать, просим прийти с шарфом команды и в красно-белых цветах, - говорится в сообщении официальной группы болельщиков ФК "Актобе" в Вконтакте. Между тем, на одном из многоэтажных домов центрального проспекта города, появилась растяжка со словами поддержки в адрес Кенжесариева. Напомним, Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ попал в больницу в результате нападения неизвестных в Алматы. Позже стало известно, что футболисту провели трепанацию черепа в алматинской больнице скорой помощи. У игрока уже наблюдаются некоторые незначительные улучшения состояния. По факту избиения Кенжисариева возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Фото с группы Вконтакте