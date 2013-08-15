Фото с сайта mln.kz Фото с сайта mln.kz В Атырау все больше нарушений дорожного движения, и, в первую очередь,  превышение скорости водителями выявляется при помощи скоростемеров. В целях повышения безопасности дорожного движения в городе Атырау действует система 7 Red Speed для контроля превышения скорости. Как сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в управления дорожной полиции, в результате установки устройств выявлено 6073 факта превышения скорости, на водителей наложены штрафы на общую сумму 66,5 млн тенге. В целом за безопасность дорожного движения отвечают 222 дорожных полицейских, в том числе 138 – в городе. Дорожные полицейские отмечают большое содействие в их работе местных властей. За последние два года областной акимат выделил средства на пополнение автопарка правоохранительных органов. В общей сложности было приобретено 56 автомобилей. На автопатрульных машинах установлено 23 бортовых компьютера, 10 видеорегистраторов. В том силе дорожные полицейские используют 85 мобильных терминалов.