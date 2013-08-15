Фото с сайта azattyq.org Фото с сайта azattyq.org Накануне поступило уже четвертое сообщение с начала года о том, что в торгово-развлекательном центре «Мега Актобе» заложена бомба. Аноним позвонил с сотового телефона примерно в 11.15 часов в Центр оперативного управления ДВД Актюбинской области. Из ТРЦ было эвакуировано около 1300 человек. - В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что номер, с которого поступил звонок, принадлежит 18-летней жительнице Актобе, которая работает в бутике золотых изделий. При опросе подозреваемая пояснила, что совершила данный поступок от безысходности, так как должна денег хозяину бутика за пропажу драгоценностей, - сообщил руководитель пресс-службы областного ДВД Ардагер УАЙДИН. Кроме того, по словам Ардагера УАЙДИНА, лжетеррористка в данный момент проходит в качестве подозреваемой по другому уголовному делу, возбужденному по факту кражи. В настоящее время девушка арестована. Расследование по данному факту продолжается. - Хотелось бы напомнить горе-шутникам, что статья уголовного кодекса за заведомо ложное сообщение об акте терроризма ужесточена и относится к разряду тяжких преступлений. Санкция 242 статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет с возмещением ущерба организациям и структурам, которые реагировали на аналогичные сообщения, - заключил УАЙДИН.