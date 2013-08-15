Фото с сайта sovetov.su Фото с сайта sovetov.su На десять суток арестован житель пригородного поселка Жанконыс, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на специализированный административный суд города Актобе. По данным суда, мужчина, находясь в ГККП «Специализированное лечебно-профилактическое предприятие» села Жанаконыс, стал выражаться нецензурными словами в адрес медицинской сестры медучреждения. Кроме того, ударил её кулаком в глаз. В сообщении суда отмечается, что повода для столь агрессивного поведения у сельчанина не было. Утверждается, что он стал ругаться матом и ударил женщину беспричинно. Специализированный административный суд города Актобе постановил арестовать дебошира на 10 суток. Постановление не вступило в законную силу.