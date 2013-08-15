фото с сайта info-vb.ru фото с сайта info-vb.ru Перенять опыт Японии в деле уменьшения ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера смогли казахстанские участники семинара «Комплексная политика профилактики последствий стихийных бедствий», организованного с участием Японского Агентства Международного Сотрудничества (JICA), сообщает пресс-служба МЧС РК. В работе семинара с казахстанской стороны приняли участие руководители отделов предупреждения ЧС Департаментов по чрезвычайным ситуациям, областей, Астаны и Алматы, представители акимата Алматы, АО «КазНИИСА», ТОО «Институт сейсмологии» и другие. С японской стороны были приглашены эксперты: лектор Киотского Университета – Кенджи Оказаки; лектор Азиатского Центра снижения риска стихийных бедствий – Маки Йошида и другие. В ходе семинара участники рассмотрели и обсудили такие вопросы, как: «Повышение квалификации по управлению рисками стихийных бедствий на уровне местных сообществ», «Сейсмическая безопасность и снижение ущерба от землетрясений», «Сейсмоукрепление зданий» и «Возможности Казахстана по предотвращению бедствий». Источник: today.kz