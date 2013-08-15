фото с сайта russian.eurasianet.org фото с сайта russian.eurasianet.org В Союз мусульман Казахстана обратились представители секс-меньшинств с просьбой передать приглашение казахстанским депутатам и творческой интеллигенции пополнить их ряды. Они даже пообещали выплачивать ежемесячные гонорары, тем кто поддержит их предложение. Об этом Today.kz сообщили в СМК. Как отмечается в сообщении, после того, как Союз кинематографистов передал в аренду Дом кино под гей клуб, "сексуальные меньшинства просят разместить в здании Союза писателей клуб лесбиянок, в Союзе композиторов - клуб транссексуалов, в Союзе художников - клуб трансвеститов, а кабинеты Министерства культуры превратить в публичный дом, где будут публично обсуждаться важные культурные и сексуально-политические проблемы". Как заявили гей-лидеры, «лучше продавать свое тело, но хранить благородство духа; нежели заниматься идейной и политической проституцией во имя целомудрия плоти». Не скрывая своего негативного отношения к секс-меньшинствам, тем не менее, руководство СМК и Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии обещало донести это послание до творческой интеллигенции и парламентариев. В случае, если в процессе обсуждения не удастся достигнуть консенсуса, мусульманские лидеры обещают инициировать в стране общенациональный референдум.