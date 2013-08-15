Фото express-k Фото express-k Индийский праздник весны Холи, во время которого люди в эйфории окрашивают друг друга во все цвета радуги, становится традиционной летней забавой в Казахстане. Молодежь Астаны уже скупила для вечеринок около тонны порошковых красок. Краски Холи не только безвредны, а напротив, несут оздоровительный эффект. Например, оранжевую краску делают из шафрана, фиолетовый оттенок получают из корней топинамбура. Истоки этот древний праздник берет из традиции покрывать лекарственными порошками тела своих близких для укрепления иммунитета. Но молодежи по всему миру больше всего нравится гламурный антураж этого действа. Естественно, в Казахстане стоимость красок Холи кусается. Цена стограммового пакетика доходит до полутора тысяч тенге. Поэтому, чтобы сэкономить, в нашей стране организаторы заготавливают жидкие краски. Их разводят в воде, чтобы потом поливать друг друга из водяных пистолетов. – Краски Холи оказались тем самым эксклюзивным товаром, который соединяет воедино желание толпы и денежный вопрос, – говорит активист движения Арсен Сарниязов. – Когда тысяча человек, беснуясь, раскрашивают друг друга в сотни цветов, когда танцпол заволакивают фиолетовые, голубые, желтые и красные облака, разум отключается. Это невероятное зрелище. В Петропавловске фестиваль красок проводится уже второй год. В столице "красочные" вечеринки проводят пока лишь на частных мероприятиях. Успехом краски холи также пользуются и на фотосессиях новобрачных. Рустем ОМАРОВ, Фото с фестиваля красок в Петропавловске, Астана Источник: express-k