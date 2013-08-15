фото с сайта sibnovosti.ru фото с сайта sibnovosti.ru В Монреале поддержана заявка Казахстана на проведение 25-го Всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе МИД РК. В Монреале прошло заседание 23-го Всемирного горного конгресса (World Mining Congress 2013), одним из пунктов повестки которого являлась заявка Республики Казахстан на проведение 25-го Всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году. Выступая на мероприятии, посол Казахстана в Канаде Константин Жигалов представил казахстанскую заявку, а также проинформировал об актуальных вопросах политического и экономического развития РК, включая приоритеты Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития РК и роль металлургического комплекса в данном направлении. Члены организационного комитета Конгресса единогласно проголосовали в поддержку заявки Казахстана. Также принято решение, что очередное заседание оргкомитета Конгресса состоится в Астане в рамках конференции «Astana Mining and Metallurgy» 12-13 июня 2014 года.