Фото Today.kz Фото Today.kz Численность населения Казахстана на 1 июля 2013 года составила 17 миллионов 28 тысяч 600 человек, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. «Численность населения республики на 1 июля 2013 года составила 17028,6 тыс. человек, в том числе городского – 9350,8 тыс. (54,9%), сельского – 7677,8 тыс. человек (45,1%). В январе-июне 2013 года численность населения в целом по стране увеличилась на 118,8 тыс. человек, или на 0,7%, а по сравнению с 1 июля 2012 года численность населения увеличилась на 234,7 тыс. человек, или на 1,4%», - говорится в распространенном сообщении. Естественный прирост населения республики в январе-июне 2013 года составил 118,2 тыс. человек (в январе-июне 2012 года – 114,9 тыс. человек). Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14 (13,8). За январь-июнь 2013 года органами РАГС зарегистрировано 188,6 (187,4) тыс. рождений, что на 0,6% больше, чем за соответствующий период 2012 года. Общий коэффициент рождаемости составил 22,3 рождений (22,4) на 1000 человек. Число умерших в стране в январе-июне 2013 года составило 70,4 (72,5) тыс. человек, что на 2,8% меньше, чем в январе-июне 2012 года. Общий коэффициент смертности на 1000 человек составил 8,3 умерших (8,7).