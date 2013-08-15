Фото Today.kz Фото Today.kz Родители казахстанских первоклашек могут онлайн оформить ребенка в школу, в которой уже внедрена информационная система электронного обучения «E-learning», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии». Для подачи онлайн-заявки необходимо зарегистрироваться на портале электронного правительства www.egov.kz, ввести ИИН ребенка и заверить заявление электронной цифровой подписью. Как отмечается, родители могут выбрать школу по следующим профилям обучения: общеобразовательная школа, школа-гимназия либо школа-лицей. В случае подачи заявления в школу-гимназию, либо в школу-лицей, в течение 3-х рабочих дней в личный кабинет пользователя поступит уведомление о необходимости прохождения вступительного конкурса с указанием времени и места проведения конкурса. Далее, в зависимости от итогов конкурса, родители через портал egov.kz получат уведомление о зачислении в школу, либо отказ с разъяснением причин. В случае подачи заявления в общеобразовательную школу, в течение 5 рабочих дней в личный кабинет пользователя поступит уведомление о зачислении в школу, либо отказ с разъяснением причин. Услуга доступна для жителей городов Астана и Алматы, а также областных и районных центров Казахстана.