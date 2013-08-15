Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Сестра экс-акима Атырауской области Гульжанар РЫСКАЛИЕВА объявлена в розыск. Об этом сообщает газета «Экспресс-К» со ссылкой на неофициальные источники. Женщина обвиняется в заказном убийстве восьмилетней давности. В частности, Гульжанар РЫСКАЛИЕВА подозревается в причастности к расправе над известным актюбинским бизнесменом Талгатом КОЖАХМЕТОВЫМ. В настоящее время данное дело рассматривается судом. Также из неофициальных источников стало известно, что в Атырау началось ознакомление членов ОПГ, которую, как считает следствие, возглавлял бывший аким области Бергей РЫСКАЛИЕВ, с материалами уголовного дела. После полной процедуры ознакомления все материалы будут переданы в суд. Напомним, что в настоящее время арестованы 11 членов ОПГ Бергея РЫСКАЛИЕВА - бывший первый заместитель акима области Болат ДАУКЕНОВ, экс-аким города Атырау Аскар КЕРИМОВ, начальники областных ведомств. Сами же руководители ОПГ - братья Рыскалиевы - объявлены в международный розыск. Экспресс-К