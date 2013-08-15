фото с сайта kapital.kz фото с сайта kapital.kz Согласно опросу службы исследований HeadHunter, большинство работодателей считает, что сотрудники работают одинаково вне зависимости от возраста. В числе важных преимуществ молодежи отмечают гибкость и мобильность в работе (39%), активность и целеустремленность (38%), нестандартное и незацикленное мышление (37%). К тому же, при всех своих достоинствах, эта категория работников претендует на меньшие деньги, нежели их возрастные коллеги. Помимо прочего, их отличает высокая работоспособность: они готовы трудиться не покладая рук (35%), создавая при этом вокруг себя приятную и непринужденную рабочую атмосферу (27%). Что касается сотрудников постарше, то, в первую очередь, по мнению представителей компаний, их сильной стороной является стабильность и заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве (77%), опыт и уникальный багаж знаний (69%), ответственность, с которой они подходят к выполнению любых рабочих задач (52%), и широкий круг профессиональных контактов (50%). Свои умения и опыт они с радостью готовы передавать молодому поколению (33%), умеют убеждать за счет приобретенного с годами авторитета, а также знают, чего хотят в работе и как этого добиваться (22%). В штате большинства опрошенных компаний трудятся представители разных возрастов. Так, 56% компаний, достаточно «молодых» с точки зрения возрастного состава (средний возраст сотрудников здесь менее 30 лет), имеют в штате и работников старше 45 лет. И напротив, более половины организаций, в которых трудится персонал преимущественно старше 41 года, работают и с молодежью младше 23 лет. Это в очередной раз подтверждает, что работодателю не столько важен возраст, пол и другие социально-демографические данные, сколько опыт, знания и профессионализм. Источник: today.kz