Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В столице Португалии запущен экскурсионный маршрут на автобусе-амфибии. Теперь туристы смогут осмотреть достопримечательности Лиссабона не только с улиц но и с водной глади. Экскурсионный маршрут длится полтора часа, 30 минут из которых проходят на воде. 40-местный автобус-амфибия съезжает по наклонному бетонному пандусу в эстуарий реки Тежу и бороздит ее просторы на фоне более внушительных круизных лайнеров. Время работы автобуса-амфибии - с 9.00 до 18.00. Цена билета - 25 евро, для детей и пенсионеров - 15 евро. Таким образом, Лиссабон стал очередным городом в мире, в котором появились пассажирские амфибии. Ранее аналогичные экскурсионные маршруты были запущены в Лондоне, Токио и Будапеште. Источник: auto.lafa.kz