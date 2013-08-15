Полуобнаженные девушки «против» превышения скорости
С начала участницы флеш-моба были одеты в откровенное белье, после - обнажились чуть больше. В Нижегородской области стриптизерши помогали активистам бороться с превышением скорости на дороге, обнажая свою грудь. Необычный флеш-моб развернулся на одной из дорог в Нижегородской области в прошедшее воскресенье. По обочине дороги шли почти обнаженные профессиональные стриптизерши, держа в руках знаки ограничения скорости. Заметив авто, несущееся со скоростью, превышающей 60 км/ч, девушки поднимали знак на вытянутых руках, демонстрируя свои прелести. Чтобы лучше разглядеть красоток, нарушители, которые в большинстве своем оказывались мужчинами, тут же сбавляли скорость. По словам организаторов акции, полуголые девушки оказались очень эффективны в борьбе с нарушением скоростного режима внутри населенных пунктов. В Нижегородском УГИБДД также поддержали акцию. Источник: auto.lafa.kz