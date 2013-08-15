Виталий Кличко решил баллотироваться в президенты
Фото: Григорий Василенко / РИА Новости Лидер украинской партии «УДАР», чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко намерен участвовать в президентских выборах на Украине. Об этом сообщает сайт Всемирного боксерского совета (WBC). Согласно сообщению, во время встречи с президентом WBC Хосе Сулейманом, Кличко отметил, что хочет продолжить участие в политике и «баллотироваться на пост президента своей страны в 2015 году». Спортсмен подчеркнул также, что бокс в значительной степени помогает его «политической жизни», развивая стратегическое мышление, дисциплинированность, честность и умение работать в команде. По мнению экспертов, на предстоящем голосовании Кличко может стать главным конкурентом действующего главы государства Виктора Януковича, который ранее объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Такое мнение, в частности, высказал депутат от правящей на Украине Партии регионов Олег Царев. Согласно опросу, проведенному центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины, если бы выборы президента состоялись в начале этого лета, Кличко занял бы на них второе место. За него согласились отдать свои голоса чуть более 16 процентов респондентов. Всего на два процента больше опрошенных хотели бы видеть главой государства Виктора Януковича. Третью позицию с результатом в 9,7 процента голосов занял один из лидеров «Батькивщины» Арсений Яценюк. Предполагается, что он будет выдвинут от оппозиционного объединения, если в голосовании не сможет участвовать экс-премьер Юлия Тимошенко. В марте этого года она объявила, что будет баллотироваться в президенты, однако для этого ей необходимо досрочно выйти на свободу (Тимошенко в настоящее время отбывает срок за превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией). Источник: lenta.ru