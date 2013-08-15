Фото: Алексей Волосевич Фото: Алексей Волосевич 13 августа в ташкентском метро был задержан журналист Алексей Волосевич, сообщает Uznews. Поводом для задержания стало то, что он сфотографировал плакат «Бдительность — требование времени!». Как рассказал журналист позднее, милицию вызвал сидевший рядом с плакатом гражданин, который оказался сотрудником отдела по борьбе с терроризмом. Задержанного продержали в отделении полтора часа. Его заставили стереть снимки с камеры, а также тщательно допросили. Милиционеры проверили паспортные данные журналиста, после чего заявили, что фотографировать в метро без специального разрешения милиции запрещено. Uznews при этом отмечает, что на практике в любой точке Узбекистана за попытку сфотографировать любой объект — «будь то городской фонтан или проезжающий по дороге автобус» — можно попасть в милицию и подвергнуться допросу. Плакаты, призывающие к бдительности, появились в ташкентском метро весной 2011 года. Это произошло после теракта в метрополитене Минска, в результате которого погибли 15 человек. Перед входами на некоторые станции в Ташкенте также были установлены рамочные металлодетекторы. Однако позднее их убрали: сотрудники метрополитена пояснили, что многие пассажиры пугались «громких и резких звуков», издаваемых этими устройствами. Источник: lenta.ru