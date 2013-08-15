Украинцам предложили проголосовать за добровольный дефолт
Фото: Сергей Светлицкий / ukrafoto На Украине предложили провести референдум об отказе расплачиваться по внешним долгам. С такой инициативой, как сообщает REGNUM, выступил экономист и общественный деятель Андрей Семидидько. «Украина должна по примеру Исландии провести референдум и отказаться от оплаты внешних долгов, что фактически будет равносильно добровольному дефолту», —заявил он на пресс-конференции в Киеве. В свою очередь, юрист и общественный деятель Анатолий Башловка (по информации «Подробностей», он вместе с Семидидько представляет объединение «Общественная справедливость») заявил, что в ближайшее время будет организован сбор подписей в поддержку данной инициативы. «Я понимаю, что нам повесят какие-то ярлыки, начнут рассказывать, что мы выступаем против евроинтеграции... Мы говорим одно: мы хотим идти в Европу, но мы хотим быть на равных. Не надо нас загонять в угол, отягощать этими процентами...», — отметил он. Были ли на пресс-конференции названы какие-либо сроки, касающиеся подготовки к референдуму, не уточняется. Реакция властей республики на эту инициативу пока неизвестна. Валовой внешний долг Украины, по информации «Подробностей», на конец первого квартала 2013 года составил 136,3 миллиарда долларов, что составляет около 77 процентов ВВП. Государственный и гарантированный государством долг при этом составляет около 68 миллиардов. Международному валютному фонду, в частности, как писал «Коммерсантъ-Украина» в начале августа, Украина должна 7,6 миллиарда долларов. Расходы на обслуживание внешнего госдолга Украины, по информации РБК-Украина, с начала текущего года составили 5,68 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов). Упомянутая инициаторами референдума Исландия в 2011 году — на фоне экономического кризиса — провела референдум, касавшийся выплат компенсаций (из государственного бюджета) зарубежным вкладчикам, пострадавшим от банкротства банка Icesave. Речь шла о сумме в несколько миллиардов евро. Большинство населения Исландии выступило против того, чтобы выплачивать эти деньги. Источник: lenta.ru