Новый поезд состоит из вагонов «Тұлпар-Тальго» формированием «Пассажирских перевозок». Кроме того, состав поезда включает 27 вагонов, 22 - для перевозки пассажиров, в том числе 2 вагона класса«Гранд» (двухместные люкс), 2 вагона класса «Бизнес» (двухместные) и 18 вагонов класса «Турист» (четырехместные экономкласса), а также 3 технических, 1 вагон-ресторан и 1 вагон-бар. В одном из вагонов класса «Гранд» предусмотрено купе для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. - Периодичность курсирования нового поезда - один раз в четыре дня. Общее время в пути следования 22 часа 57 минут из Астаны в Атырау и 22 часа 15 минут обратно, - указано в сообщении ведомства.