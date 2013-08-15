Фото с сайта sovetov.su Фото с сайта sovetov.su Неприятный момент произошел с одним из участковых полицейских в Атырау. По информации полицейских городского УВД, в вечернее время в центре города участковый инспектор заметил распивавшего в общественном месте спиртное 30-летнего мужчину. По долгу своей службы он сделал ему замечание. За что вдруг получил от нарушителя пощечину. За удар по лицу хулигана забрали в отделение полиции. По данному факту был составлен протокол, а материалы дела переданы в административный суд Атырау.