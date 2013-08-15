Эль-Барадей ушел в отставку с поста вице-президента Египта
Фото: Justin Tallis / AFP Вице-президент Египта Мохаммед эль-Барадей подал временному главе государства Али Мансуру прошение об отставке на фоне разгона лагерей сторонников экс-президента Мохаммеда Мурси, сопровождающегося человеческими жертвами. Об этом 14 августа сообщает Agence France-Presse. Комментируя свое решение, эль-Барадей заявил, что для него «стало слишком сложным разделять ответственность за решения, с которыми он не согласен». По словам политика, его потрясли сообщения о человеческих жертвах, которых, по его мнению, можно было избежать. Нобелевский лауреат и один из лидеров умеренных демократических сил Египта эль-Барадей был назначен вице-президентом Египта по внешнеэкономическим вопросам 9 июля. Ранее эль-Барадея планировали сделать временным премьер-министром страны, однако этого не произошло из-за противодействия крупнейшей салафитской партии «Нуар». В Египте утром 14 августа власти начали силовой разгон сторонников свергнутого в начале июля президента Мохаммеда Мурси, которые разбили несколько лагерей на центральных площадях Каира. В результате начавшихся столкновений, по данным министерства здравоохранения Египта, 149 человек были убиты, более 1400 получили ранения. В то же время поддерживающее экс-президента движение «Братья-мусульмане» заявляло о нескольких сотнях погибших. Ввиду беспорядков власти страны объявили в ряде провинций чрезвычайное положение с целью «обеспечить в стране закон и порядок и не допустить дальнейшего кровопролития». ЧП будет действовать на протяжении месяца. Также правительство ввело комендантский час в Каире и еще 11 провинциях страны. Источник: lenta.ru