Власти Сирии согласились пустить в страну инспекцию по химическому оружию
Фото: Fabrice Coffrini / AFP ООН удалось достичь соглашения с правительством Сирии, по которому инспекторы организации смогут провести расследование возможных случаев применения химического оружия в ходе сирийского конфликта. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, опубликованном в среду, 14 августа. По условиям соглашения инспекторы смогут оставаться в стране 14 дней с возможностью продления этого срока по взаимному согласию сторон. Как следует из заявления ООН, комиссия готова выехать в Сирию немедленно. Переговоры, по итогам которых было достигнуто соглашение, продолжались две недели. Инициатором переговоров выступили сирийские власти, ООН приняла предложение в июле. Первоначально правительство Сирии предлагало международной комиссии расследовать случай в Хан аль-Асале, где, по утверждению сирийских властей, повстанцы применили зарин. ООН, однако, потребовала возможности провести расследование и в других местах. Сирийские власти и противостоящие им повстанцы неоднократно обменивались взаимными обвинениями в применении химического оружия. О том, что одна из сторон могла использовать его, весной 2013 года сообщали разведки Израиля и США, а позднее и официальные представители Великобритании и Франции. Позднее, в июле, администрация президента США заявила, что у нее есть сведения о применении химического оружия правительственными войсками, после чего Барак Обама санкционировал поставки стрелкового оружия сирийским повстанцам. В то же время, Россия заявила, что, по данным российских экспертов, химоружие применяли, напротив, противники Башара Асада. Гражданская война в Сирии, развязанная противниками режима президента Асада, продолжается с марта 2011 года. За это время с обеих сторон погибло более 100 тысяч человек. Источник: lenta.ru