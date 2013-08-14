111111Солдат-срочник из Кызылорды Еркебулан СЕЙЛХАНОВ, который 21 июля получил пулевое ранение в голову, уже выписан из больницы. Напомним, Еркебулан СЕЙЛХАНОВ был призван в армию из Кызылординской области. 19-летний рядовой был обнаружен во время смены караула 21 июля в  четыре часа утра с огнестрельным ранением в голову. Он служил в воинской части 5517 в Уральске. С тяжелейшими ранениями в голову он был госпитализирован в реанимацию. В коме он находился 11 дней. У солдата было сквозное пулевое ранение головы, подбородочной области, языка, твердого неба, перелом лобной кости. Врачи облбольницы буквально вытащили его из того света. 31 июля он пришел в себя и был переведен в палату, а сегодня доктора сообщают, что больной уже выписан домой. В облбольнице сообщили, что 13 августа Еркебулан СЕЙЛХАНОВ уехал домой вместе со своими родителями. 23 июля заместитель командующего региональным командованием «Батыс» по воспитательной и социально-правовой работе Канат БЕЛЯКОВ заявлял, что по факту ранения солдата возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до покушения на самоубийство» в отношении неустановленных лиц. Сегодня Канат БЕЛЯКОВ сказал порталу""Мой ГОРОД!, что в следствии изменений нет. - Проведена военно-врачебная комиссия, по которой солдат-срочник Еркебулан СЕЙЛХАНОВ признан негодным к службе и направлен домой в Байконур, - заявил БЕЛЯКОВ.