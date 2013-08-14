В населенных пунктах области с численностью менее двух тысяч человек закрываются отделения почтовой связи. На данный момент приостановлено действие двух почтовых отделений. Оптимизация работы национальной компании "Казпочта" привело к проблемам доставки периодических изданий, выплаты пенсий и пособий. В настоящее время пенсионные выплат в некоторые аулы региона доставляют службы такси. Отметим, что в Атырауской области половина всего населения - это примерно четверть миллиона человек - проживают в селах, и основное количество жалоб поступает именно от них. По словам, который ознакомился с ситуацией на местах, во многих отделениях почтовой связи даже отсутствуют начальники. Кроме того, значительно сократилось и число подписчиков на газеты и журналы. В руководстве «Казпочты» сложившуюся ситуацию объяснили объективным причинами. Как рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД", содержать почтовые отделения в небольших аулах экономически невыгодно. Более того, в ближайшее время только в Атырауской области закроется еще 17 отделений почтовой связи.