Фото с сайта www.torange.ru Фото с сайта www.torange.ru По сообщению финансовой полиции Атырауской области,  ими завершено уголовное дело в отношении инспектора дорожной полиции. Уголовное дело было завершено в порядке упрощённого досудебного производства, отмечается в информации финансовых полицейских. По результатам следствия, инспектор дорожной полиции получил взятку в виде талонов на бензин. Финансовые полицейские привлекли автоинспектора 1-го взвода отдельного батальона УДП ДВД Атырауской области к уголовной ответственности по статье 177 УК РК - «Мошенничество». Как отмечается в информации финансовой полиции, страж правопорядка путем обмана и злоупотребления доверием завладел талонами на бензин, причинив нарушителю ущерб на сумму 22 тысяч тенге. Таланы он получил под предлогом не составления административного материала.