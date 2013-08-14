На руководство больницы наложили административный штраф в размере 485 400 тенге. Также, по данным надзорного органа, в адрес начальника управления здравоохранения Актюбинской области внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к материальной ответственности и возврате уплаченной суммы штрафа в доход государства. В настоящее время, по словам прокуроров, три должностных лица больницы привлечены к материальной ответственности. Из 485 400 тенге в доход государства возвращена сумма в размере 304 000 тенге. Остальная сумма на исполнении.